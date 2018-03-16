Суета шумного города иногда может надоесть, тогда люди пытаются расслабиться на каком-нибудь курорте или уединится на острове. Эксперты, на основе впечатлений туристов, составили список самых красивых островов в мире.

1. Бонайре (Карибский бассейн).

Бонайре - замечательный остров в Карибском море из группы Подветренных островов, который был заселен индейцами племени какетиос еще в 10 веке до нашей эры. Довольно пустынный и сухой ландшафт Бонайре красиво контрастирует с бирюзовыми водами прилегающего моря. Гигантские терриконы соли, добываемой из местных лагун, подчеркивают ирреальность его желто-синего ландшафта, а многочисленные "пряничные" деревушки с зелеными садиками только увеличивают этот контраст.

Вездесущие ящерицы, летучие мыши, около 200 видов птиц и одичавшие козы - вот и вся фауна Бонайре. Зато море вокруг острова буквально кишит жизнью - в местных водах зарегистрировано более 450 видов рыб, четыре разновидности морской черепахи и около 70 видов водорослей, а по количеству морских млекопитающих он не уступит Кюрасао. Поэтому Бонайре уже давно считается признанным центром подводного плавания и водных видов спорта.

2. Бора-Бора (Таити).

Необычный остров знаменит удивительной круговой лагуной и насыщенным многообразием подводного мира. Бирюзовые лагуны, коралловые рифы, большое количество разноцветных тропических рыб повсюду - делают Бора-Бора мечтой каждого дайвера.

Остров Бора-Бора образовался около четырех миллионов лет назад после серии извержений вулканов. Когда вулкан опускался обратно в воды Тихого океана, образовался пояс коралловых рифов, обозначивших береговую линию. Именно в тот период и сформировалась известная лагуна Бора-Бора между рифами и островом.

3. Боракай (Филиппины).

Боракай – один из красивейших островов центральной части филиппинского архипелага, в качестве курорта был открыт совсем недавно. На этом острове мини-размера почти нет машин, ведь его можно весь обойти пешком. Здесь вы не найдете ни древних храмов, ни старинных построек, ничего сделанного руками человека. Все на Боракае - естественного происхождения, что и придает острову особый шарм.

На Боракае можно найти достаточно необычные достопримечательности: местный рынок Талипапа, пестрящий сувенирами ручной работы - нетипичными статуэтками, поделками из морских раковин всех размеров, сумки, браслеты; мертвый лес, жуткий и от того очень таинственный, деревья были затоплены подступившей океанической водой из-за чего умерли, но стволы остались стоять, большие и пугающие; пещера с летучими мышами – сотни спящих мышек на стенах пещеры можно наблюдать средь бела дня; сад, где представлены десятки видов бабочек с самыми разными окрасами, шириной и длиной.

4. Сейшельские острова.

Необычайный пальмовый лес, изумительные кораллы, гигантские черепахи и отличный пляж - на Сейшелах все способствует романтическому настроению и отличному времяпровождению. Кроме того, гранитные острова Сейшелов самые древние из тех, которые существуют на нашей планете и здесь не бывает ураганов и циклонов.

Сейшелы - острова, на которых царит матриархат. Здесь права мужчины - пропорциональны его заработку. Жители островов очень спокойные, ведут размеренный образ жизни и не любят себя перетруждать. Например, если нужно сделать сложную операцию, то пациента отвезут в соседнее государство.

5. Мальдивы.

Мальдивские острова, разбросанные в водах Индийского океана, по праву не покидают списки наиболее привлекательных экзотических направлений. Туда стоит отправляться тем, кто предпочитает спокойный отдых, ценит тишину и покой, устал от городской суеты и давно мечтал забыть о проблемах, потеряться во времени, окунувшись в атмосферу гармонии и блаженства.

В прибрежных водах Мальдив обитают крупнейшие на планете рыбы, известные науке на данный момент — китовые акулы, достигающие в длину 20 метров. Но эти существа не беспокоят отдыхающих, так как в их рацион входит только планктон. Ни одна акула, обитающая в водах Мальдивских островов, ни разу не нападала на туриста. Рыба-камень, которую можно увидеть возле коралловых рифов, пожалуй, самый опасный обитатель местных вод.

А еще на Мальдивах нет собак, из привычных домашних питомцев можно увидеть лишь кошек и некоторых птиц.

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