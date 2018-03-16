16 марта, около 11:00 часов, в Харькове на Окружной дороге произошло ДТП с грузовиком.

Об этом сообщает "Харьков Live" в Facebook.

Фура слетела с трассы, перевернулась и загорелась. Огонь также перекинулся на автомобиль "Волга".

"ГСЧС удалось потушить возгорание. По словам очевидцев, на месте работает полиция и медики", – поделились спасатели.

Напомним, авто влетело в грузовик, погибли люди.