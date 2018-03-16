ДТП в Харькове: грузовик слетел с трассы (видео) [ Редактировать ]
16 марта, около 11:00 часов, в Харькове на Окружной дороге произошло ДТП с грузовиком.
Об этом сообщает "Харьков Live" в Facebook.
Фура слетела с трассы, перевернулась и загорелась. Огонь также перекинулся на автомобиль "Волга".
"ГСЧС удалось потушить возгорание. По словам очевидцев, на месте работает полиция и медики", – поделились спасатели.
Напомним, авто влетело в грузовик, погибли люди.
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