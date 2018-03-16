Речовина, якою отруїли Скрипаля - могла потрапити до Британії у валізі його дочки. Про це, з посиланням на джерела у британських спецслужбах, пише видання "Tелеграф". Мовляв, перед отруєнням - Юлія Скрипаль саме повернулася з Москви. Ймовірно, отрутою обробили подарунки чи косметику.

Від 4 березня колишній російський розвідник Сергій Скрипаль та його донька перебувають у лікарні в критичному стані, після того, як їх знайшли непритомними в парку міста Солсбері. Також серйозно постраждав працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу. Очільник МЗС Великої Британії вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника - віддав особисто Путін. Про це Борис Джонсон повідомив під час зустрічі з журналістами:

"Хімічну речовину, яку розробляли та незаконно зберігали в Росії, зараз використовують проти її колишнього агента. Його Кремль обрав як законну мішень для помсти. Нещодавно на російському телебаченні Володимир Путін сам заявляв, що таких людей треба труїти".