Не Антитерористична, а Операція об'єднаних сил. Так відтепер офіційно називатиметься війна на Сході. Командуватиме українськими об'єднаними силами - генерал-лейтенант Сергій Наєв. Нового очільника сьогодні представив президент під час візиту на Луганщину.

Перед новобраним командувачем глава держави поставив завдання - укріпити армію так, щоб вона була не лише обороноздатною, а й спроможною звільнити окуповані території. І сьогодні ж Петро Порошенко відвідав селища Катеринівку і Золоте на Луганщині.

Катеринівка з лютого перейшла під повний контроль українських армійців. Ці населені пункти - постійно обстрілюють бойовики. Через це й досі не працює пункт пропуску в Золотому.