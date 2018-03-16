Операція об'єднаних сил: війна на Донбасі отримала нову назву [ Редактировать ]
Не Антитерористична, а Операція об'єднаних сил. Так відтепер офіційно називатиметься війна на Сході. Командуватиме українськими об'єднаними силами - генерал-лейтенант Сергій Наєв. Нового очільника сьогодні представив президент під час візиту на Луганщину.
Перед новобраним командувачем глава держави поставив завдання - укріпити армію так, щоб вона була не лише обороноздатною, а й спроможною звільнити окуповані території. І сьогодні ж Петро Порошенко відвідав селища Катеринівку і Золоте на Луганщині.
Катеринівка з лютого перейшла під повний контроль українських армійців. Ці населені пункти - постійно обстрілюють бойовики. Через це й досі не працює пункт пропуску в Золотому.
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