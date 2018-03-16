У аварії на підйомнику у Грузії травмувалися двоє українців [ Редактировать ]
Карусель із фільму жахів. Так у соцмережах назвали відео з грузинського гірськолижного курорту Гудаурі. Там із ладу вийшла канатна дорога. Спершу підйомник застряг, а потім із шаленою швидкістю почав рухатись у зворотному напрямку. Крісла врізались одне в одного, а пасажирів розкидало довкола, наче іграшкових.
Ті, хто встиг зістрибували просто на ходу. Більше десяти людей - травмовані, серед них двоє українців. Усі зараз у лікарні. За попередніми даними, збій у роботі підйомника стався через короткочасне вимкнення електроенергії.
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