У Берліні м'якими ведмедиками звернули увагу на дітей Сирії [ Редактировать ]
Сотні м'яких ведмедиків принесли до Берлінського драматичного театру німецькі учні, щоб привернути увагу до наслідків збройного конфлікту в Сирії. Школярі залишили на сходах перед будівлею - 740 іграшок.
Саме стільки сирійських дітей змушені були виїхати з рідної країни через війну і шукати притулку в Німеччині. Учні назвали акцію "На межі виживання". Кажуть - ведмедики символізують їхніх однолітків, яких позбавили нормального дитинства.
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У Берліні пройшла акція "На межі виживання"
Сотні м'яких ведмедиків принесли до Берлінського драматичного театру німецькі учні, аби привернути увагу до наслідків збройного конфлікту в Сирії. Школярі поклали 740 іграшок на сходинках до будівлі. Саме стільки сирійських дітей змушені були виїхати з рідної країни через війну і знайти притулок в Німеччині.
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