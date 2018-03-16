Сотні м'яких ведмедиків принесли до Берлінського драматичного театру німецькі учні, щоб привернути увагу до наслідків збройного конфлікту в Сирії. Школярі залишили на сходах перед будівлею - 740 іграшок.

Саме стільки сирійських дітей змушені були виїхати з рідної країни через війну і шукати притулку в Німеччині. Учні назвали акцію "На межі виживання". Кажуть - ведмедики символізують їхніх однолітків, яких позбавили нормального дитинства.