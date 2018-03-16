Древние статуи острова Пасхи уйдут на дно океана [ Редактировать ]
Побережье острова Пасхи и расположенные там древние статуи будут затоплены в ближайшие десятилетия из-за роста уровня океана, вызванного глобальным потеплением.
Согласно оценкам исследователей, к 2100 году океан может подняться примерно на два метра, при этом под водой окажутся обширные прибрежные территории. Это усилит процесс эрозии и разрушения береговой линии на острове Пасхи вместе с статуями-моаи в виде огромной человеческой головы, расположенной на усеченном по пояс туловище.
Под угрозой окажутся многие скульптуры, которые сейчас стоят почти у самой воды. Наступающий океан, скорее всего, уничтожит церемониальную платформу - аху - Тонгарики, где расположено 15 статуй различной величины.
Также исчезнет пляж в бухте Анакена, знаменитый белым коралловым песком, и аху Акаханга, где лежат поваленные моаи.
Жители острова Пасхи планируют защитить памятники с помощью стены, однако пока не ясно, будет ли это мероприятие эффективным. Чиновники рассматривают возможность переноса статуй в глубь суши.
Моаи были построены коренными жителями - рапануйцами, которые прибыли на остров в IX-X веках из Восточной Полинезии. Считается, что статуи изготовлены между 1250 и 1500 годами. Материалом служили породы из каменоломни потухшего вулкана Рано Рараку.
Как сообщалось, эксперты составили рейтинг самых красивых островов в мире.
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