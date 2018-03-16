Нова няня прийшла в родину Лєри рік тому

Синці, садна та зламаний зуб. Жахливі кадри побачила мама дівчинки, хворої на ДЦП, коли встановила вдома відеокамеру. Няня, якій вона довірила найдорожче - жорстоко знущалася з її дитини. Після такої "опіки" дівчинка жахається людей і не дає до себе торкнутися - навіть мамі. Деталі моторошної історії - у Світлани Шекери.

Нова няня прийшла в родину Лєри рік тому. Чотирнадцяти-річна дівчинка - хвора на ДЦП.

"Не ходить, тож мама знайшла жінку із медичною освітою та гарними рекомендаціями. Лєра та няня Світлана одразу потоваришували".

"Когда мы изначально увиделись первый раз, она к ней и первый раз потянулась", - говорит Лариса Сандеві, мати постраждалої дівчинки.

Мама Лєри з перших днів встановила на шафі відеокамеру. Та все було настільки добре, що після поломки камери навіть не стала її лагодити. Через рік Лариса помітила: дівчинка стала боязкою. На тілі з'явилися незрозумілі синці. А одного вечора Лєра зустріла маму з відбитим переднім зубом.

"В декабре месяце мы с соседкой еще заметили пятерню на лице. Я тоже спросила - в чем проблема у няни. Она сказала, что Лера очень сильно ее ущипнула. И она как бы от боли ее вот так трепонула", - говорить Лариса Сандеві, мати постраждалої дівчинки.

Лариса таки полагодила камеру. І відзняте відео її шокувало. Ось няня кілька разів б'є дівчинку по обличчю.

А тут штовхає так, що Лєра падає з дивана на підлогу. Мама одразу звернулася до поліції. Там порушили кримінальне провадження.

"125-й "умышленное причинение телесных повреждений". В настоящий момент в рамках проведения проверки няне было предложено дать объяснения, и пока она отпущена", - говорит Олег Геращенко, начальник сектору ювенальної превенції Шевченківського району.

Ми намагалися додзвонитися Світлані Савченко. Але після скандалу та вимкнула телефони. Сьогодні Лариса привезла Лєру на судово-медичну експертизу, щоб зафіксувати побої.

"Тебя фотографируют все. Да. Только зуб не показывай выбитый. Или покажешь".

Адвокат родини каже із попередньою кваліфікацією поліції не згодна. І вимагатиме максимального покарання для няні. А також - компенсацію збитків.

"Учитывая то, что ребенок сейчас будет проходить определенную реабилитацию и лечение, то, естественно, будут какие-то материальные затраты в любом случае", - говорить Імілейла Абдуллаєва-Мартіросян, адвокат.

Після пережитого - дівчинка боїться будь-яких дотиків.

"Очень дерганая, очень нервная, плаксивая. Ну, боится, опускает глаза, опускает голову. Я сегодня, чтобы привезти ее сюда, расчесывала даже не той расческой, который обычно расчесывает няня, она даже этой расчески боялась", - говорить Лариса Сандеві, мати постраждалої дівчинки.

У понеділок - мамі Ларисі знову на роботу. Найближчий місяць за дівчинкою приглядатимуть рідні та знайомі. Бо навіть одне слово "няня" в Лєри та її мами викликає жах.