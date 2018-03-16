У Німеччині зіткнулися два міські трамваї [ Редактировать ]
У німецькому Кельні зіткнулися два міські трамваї. Постраждали 43 людини, деяких - ушпиталили. За даними поліції один з машиністів був нетверезий. Це підтвердив тест на вміст алкоголю в його крові. Роботодавці запевняють, таких випадків в історії компанії ще не було, і обіцяють провести внутрішню перевірку.
Директор розповів - якщо версія зіткнення в стані алкогольного сп'яніння підтвердиться, це завдасть серйозного удару по репутації компанії-перевізника.
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В Іраку розбився американський військовий вертоліт. Аварія трапилася в місті Аль-Каїм, поблизу кордону із Сирією. На борту були семеро членів екіпажу, усі - загинули. Рятувальники з'ясовують причини інциденту. У Петагоні заявили - інформації про те, що вертоліт збили, немає. За попередніми даними, гелікоптер впав через технічну несправність.
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У американському штаті Техас на хімічному заводі прогримів вибух. Двоє людей дістали тяжкі поранення, ще одна особа зникла безвісти. Наразі гасіння пожежі ускладнилося - невідомо, які саме хімікати палають. Завод виготовляв мило та кислоту.
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У Португалії скеля обвалилася на туристів, які відпочивали на пляжі. Трагедія трапилася поблизу мису Рока - найзахіднішої материкової точки Європи. Внаслідок обвалу загинув двадцятитрирічний житель Бразилії. Ще трьох туристів доправили до лікарні в шоковому стані
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