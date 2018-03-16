У Верховній Раді підбили підсумки сесійного тижня. Депутати разом з міністрами - у напівпорожній залі - обговорили недоопрацьовані законопроекти. Чим залишилися невдоволені і що планують робити далі - Юлія Жешко розкаже.

У сесійній залі сьогодні майже порожньо. За трибуною урядовці. До міністра соцполітики запитання щодо перерахування пенсій та пільг. За словами Андрія Реви - проблеми з індексацією виникли через різницю сум заробітних плат сьогодні та за радянських часів. Проте, запевнив, проблему вирішити можна.

"Тому на наступному етапі пенс реформи уряд має намір тривалість стажу була більшою ніж рівень їхньої ЗП. Зраховуючи ті соціальні перекоси, які мали місце в попередніх часах", - говорить Андрій Рева, міністр соціальної політики.

Модернізувати потрібно іще низку законопроектів - так вирішила більшість присутніх в залі народних обранців. Включаючи галузь вугільної промисловості.

"Я хочу запитати про міліарди, які планують вкласти у модернізацію вугледобувних підприємств. Чи є якийсь результат по державних гарантіях?" - говорить Михайло Бондар, народний депутат, "Народний фронт".

"До кінця березня Мінфін пообіцяв що виділить мільярд гарантій для вугільної галузі. Якщо цей мільярд буде використаний ефективно, то в бюджеті знайдуться гроші щоб фінансувати інші шахти. Якщо це буде реалізовано. Україна не потребуватиме імпортного вугілля", - говорить Ігор Насалик, міністр енергетики та вугільної промисловості.

Під час години запитань до уряду торкнулися і освітніх питань. Через скарги на брак фінансування деяких закладів - прем'єр запропонував радикальне розв'язання проблеми.

"Хочу наголосити - питання не в кількості закладів. а в якості підготовки. І я вже запропонував та дав доручення Міносвіти. Давайте зробимо таким чином - виділимо топ 10 вузів країни. і давайте цих 10 вузів просто звільнимо від сплати податків", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

На цій пропозиції робочий день для депутатів завершився.