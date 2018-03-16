Черкаська область отримає 140 млн гривень дотацій з дербюджету [ Редактировать ]
Майже 140 мільйонів гривень отримає цього року Черкаська область з Державного бюджету регіонального розвитку. Гроші підуть на інфраструктурні та соціальні проекти місцевих громад - школи, лікарні, будинки культури. І вже цього року більшість проектів будуть втілені у життя.
"Хотілося б, в межах 198 виборчого округу, спрямувати кошти на лікарні, тобто не забуваючи про школи, будинки культури, про інші важливі соціальні об'єкти, про ту ж саму дамбу, аби ж подали тільки проект, так нема ж", - говорить Сергій Рудик, народний депутат України, член бюджетного комітету Верховної Ради.
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