В Мариуполе на заводе погибли люди [ Редактировать ]
На 4 доменной печи металлургического комбината "Азовсталь" произошла трагедия.
Известно, что погибли двое мужчин 41-го и 42 лет, передает 0629.com.ua.
В пресс-службе Метинвеста подтвердили информацию о трагедии и сообщили, что 16 марта в доменном цехе металлургического комбината "Азовсталь" ремонтник предприятия и сотрудник "Промсервиса" получили отравление колошниковым газом. После обнаружения пострадавших им оперативно оказана первая доврачебная помощь. На место происшествия для проведения реанимационных действий прибыла бригада медиков. Врачи скорой констатировали факт смерти двух человек. На предприятии создана и работает комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося.
Напомним, в Мариуполе мужчина серьезно травмировался на заводе.
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