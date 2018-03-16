У Києві освятили місце для побудови вірменської церкви. Вона стане найбільшим вірменським храмом у Європі. Сьогодні ж спілка вірмен України провела щорічну конференцію. Говорили про освіту, культуру та кадрові рішення діаспори.

Спілку вірмен України визнано найефективнішою діаспорою року. Сьогодні її голова не лише вручає нагороди студентам і спортсменам, а і сам отримує від міжнародної організації "Інтернешинал медіа холдинг" - як успішний очільник діаспори.

"У союза армян Украины есть два фонда. Один используется для строительства церквей, второй используется для вознаграждения студентов, которые хорошо учатся. Мы недавно ввели программу по оплате учебы студентов, которые достигли больших успехов. Достижения у нас большие, нас признали лучшей диаспорной организацией в мире", - говорить Вілен Шатворян, голова спілки вірмен України.

У багатьох досягненнях посприяло вірменське духовенство. Сьогодні конференцію відвідав і Католікос всіх вірмен України Герагін Другий. Учасників конференції він благословив молитвою. Спілка нагородила його святійшество орденом союзу вірмен України імені Григора Лусаворича.

"Хочу поблагодарить Союз армян Украины и в лице председателя Вилена Шатворяна, пожелать много плодов на таком трудном, но необходимом поприще для общины, духовной национальной культуры. Большая благодарность нашим прихожанам в аспекте самоорганизации в таком необходимом для нас русле - освящении церкви. И днепровская наша церковь, она долгожданная и в Киеве строится", говорить єпископ Маркос Оганесян, голова української єпархії Вірменської апостольської церкви.

Багато вдалося зробити, та ще більше - попереду, каже і посол Вірменії в Україні Андранік Манукян. Успішно реалізовані стипендійні та бізнесові програми - заслуга спілки вірменів та її керівника.

Багато вдалося зробити, та ще більше - попереду, каже і посол Вірменії в Україні Андранік Манукян. Успішно реалізовані стипендійні та бізнесові програми - заслуга спілки вірменів та її керівника.

Союз армян Украины - это в мире единственная диаспорская организация, которая работает со всеми армянами. Посольство, диаспора и наше духовенство - мы едины. Такого руководителя как Вилен Шатворян, наверное, нет в мире", - говорить Андранік Манукян, надзвичайний і повноважний посол Вірменії в Україні

Спілка вірмен спільно з духовенством будує найбільший храм в Європі, фундамент якої саме в ці хвилини освячують у столиці. Завтра Католікос всіх вірмен України Герагін Другий освятить вірменську церкву в Дніпрі.