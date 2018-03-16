Ребенок в наушниках погиб под электровозом [ Редактировать ]
Под Днепром под колесами электровоза погибла 13-летняя девочка, которая шла по рельсам в наушниках и не услышала приближение локомотива. Об этом сообщает медиацентр "Магистраль" ОАО "Укрзализныця".
Трагедия произошла на перегоне Сухачевка - станция Правда (недалеко от Каменского). Девочка шла по железной дороге в наушниках и попала под электровоз, который ехал в сторону станции "Правда". Столкновение произошло на закругленном участке с ограниченной видимостью. К тому же, девочка была в капюшоне и шла с наклоненной головой, возможно, из-за плохой погоды.
Заметив человека на путях, локомотивная бригада начала подавать звуковые сигналы и применила экстренное торможение. Однако расстояние было слишком короткое для того, чтобы избежать наезда. "Скорая помощь" забрала пострадавшую в реанимационное отделение, где ребенок скончался.
Напомним, в Днепре женщина прыгнула под поезд на глазах у школьников.
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