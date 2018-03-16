Соратника Березовского убили - заявление Скотланд-Ярда [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Правоохранительные органы Великобритании начали расследование дела об убийстве соратника Бориса Березовского Николая Глушкова, говорится в заявлении Скотланд-Ярда.
"Контртеррористическая группа Службы столичной полиции, которая с самого начала ведет расследование, в настоящий момент расценивает смерть господина Глушкова как убийство", - отмечается в заявлении, обнародованном в пятницу.
Согласно заявлению, смерть Глушкова наступила в результате "сдавливания шеи". К таким выводам следователи пришли по результатам паталогоанатомической экспертизы.
При этом в заявлении подчеркивается, что следствие пока не выявило связи между смертью Глушкова и отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"На данный момент нет ничего, что позволило бы предположить связь с попытками убийств в Солсбери, и нет никаких свидетельств того, что он (Глушков - ред.) был отравлен", - написано в заявлении.
Также в Скотланд-Ярде пояснили, что опасности для здоровья британцев в связи с расследованием обстоятельств смерти Глушкова нет.
"Глушков скончался от удушья, основная версия на сегодняшний день - это суицид, криминальная не рассматривается. Назначена экспертиза, которая установит способ удушения", - сказал собеседник агентства.
Напомним, 68-летнего Николая Глушкова, российского опального бизнесмена и близкого друга Бориса Березовского нашли мертвым в его доме в Лондоне.
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