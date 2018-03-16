Открытие контрольного пункта "Золотое" срывают: Порошенко назвал виновных [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко посетил контрольный пункт въезда-выезда "Золотое", что находится в 300м от линии соприкосновения, и заявил о готовности украинской стороны к его запуску, но боевики срывают его открытие.
Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Порошенко отметил, что этот КПВВ является одним из четырех пунктов, где украинская сторона предложила создать надлежащие условия для улучшения пересечения линии соприкосновения и обеспечить нормальное отношение к людям, в том числе, проживающим на оккупированной территории.
Президент сказал, что украинская сторона сделала все возможное для того, чтобы были оборудованы пункты паспортного контроля, пункты фискальной службы, на КПВВ должен быть мобильный банкинг, чтобы пенсионеры с оккупированной территории могли прийти и получить по карточке пенсии, закупить продукты питания. Он отметил также, что здесь продукты питания на 30, 40, 50% дешевле, чем на оккупированной территории.
"Все сделано. Но посмотрите за 300 м отсюда оккупированные территории, они уже почти год срывают выполнение обязательств и не открывают проезд для людей и транспортных средств. Более того, для них чем хуже, тем лучше. Сейчас в присутствии президента, министра обороны, руководителя пограничной службы можете убедиться, что украинская сторона полностью готова для начала работы КПВВ", - подчеркнул Порошенко.
По его словам, как только украинская сторона объявляет дату открытия, с другой стороны ведутся обстрелы из стрелкового оружия и появляются раненные украинские пограничники, военнослужащие и те, кто пытался пересечь границу.
Напомним, Порошенко назначил командующего объединенных сил.
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