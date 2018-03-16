В Запорожье вспыхнула крыша жилого дома [ Редактировать ]
В Запорожье 15 марта на улице Юлиуса Фучика загорелась крыша дома.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Запорожской области. По прибытию спасателей огонь охватил 150 квадратных метров площади всего домовладения.
Причины и подробности выясняет следствие.
Напомним, в Харьковской области вспыхнул многоэтажный дом.
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