Пожар на полигоне "Широкий лан": прокуратура выясняет причины происшествия

Пожар на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области. Один военный погиб, семеро получили ожоги. Сейчас они в госпитале. Их жизни ничего не угрожает.