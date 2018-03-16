Как Надежда Савченко прошла путь от героини до террориста?

Надежда Савченко. В прошлом - политзаключенной, а в будущем, возможно, просто заключенной. Вот уж чего от нее никто не ожидал, так это того, что она может попасть под суд еще и в Украине! После всего того, что с ней случилось в России.