Мелания Трамп вышла в свет за руку с мужем в наряде за $1600 (фото) [ Редактировать ]
Дональд и Мелания Трамп приняли в Белом доме премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, который прибыл в Вашингтон с официальным визитом.
Для встречи с важным чиновником Мелания Трамп выбрала наряд из коллекции модного дизайнера Brandon Maxwell.
Зеленое платье с леопардовым принтом идеально подчеркнуло подтянутую фигуру первой леди США. Как сообщают зарубежные СМИ, стоимость наряда - около 1590 долларов. Завершали образ Мелании лодочки Christian Louboutin.
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