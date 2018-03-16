Дело Савченко: дойдет ли до суда и чем кончится [ Редактировать ]
Дело Савченко будет двигаться медленно и, если и дойдет до суда, то нескоро. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".
"С одной стороны и Рубан, и, особенно, Савченко, - это люди, склонные к различного рода авантюрам. Савченко - это человек войны. Для нее война, не важно, в Ираке, на Донбассе, война против Путина или против Порошенко - это состояние души. Она хочет, готова воевать", - рассказал политолог.
"Дойдет ли дело до суда? Вопрос: когда? И чем это кончится. На этот вопрос пока ответа нет. Потому что есть даже дилемма: арестовать Савченко, задержать ее - это сделать из нее жертву. Юридически в этом будет необходимость, после всех выдвинутых обвинений. А вот политически - это создает определенные проблемы для нынешней власти, дополнительные проблемы. Скорее всего, это дело будет двигаться очень медленно и под деформированным влиянием предвыборной ситуации" - отметил Фесенко.
Читайте также, какие обвинения выдвинул Генпрокурор Надежде Савченко в Верховной Раде.
по теме
Луценко вніс подання про зняття з Савченко недоторканності
Генпрокурор Юрій Луценко вніс подання про зняття з Надії Савченко депутатської недоторканності. Каже, що ГПУ має докази, що Савченко планувала і давала вказівки про те, як здійснити терористичний акт в залі Верховної Ради. Савченко уже виключили зі складу комітету з питань нацбезпеки, тим самим - обмеживши доступ до держтаємниці.
Одиозная экс-чиновница Полина Ли избежала наказания за вождение "под градусом"
Услуги судей - конечно же - стоят денег. Закрыть дело за вождение в нетрезвом виде - обойдется - от 700 до 1500 тысяч долларов, - говорят эксперты.
Как Надежда Савченко прошла путь от героини до террориста?
Надежда Савченко. В прошлом - политзаключенной, а в будущем, возможно, просто заключенной. Вот уж чего от нее никто не ожидал, так это того, что она может попасть под суд еще и в Украине! После всего того, что с ней случилось в России.
Кенес Ракишев отсудил в Международном арбитражном суде Лондона $55 млн
Кенес Ракишев в лице одной из структур, принадлежащих его "БТА Банку" (Казахстан) смог отсудить в Международном арбитражном суде Лондона 55 миллионов долларов
Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Народного депутата Украины Надежду Савченко внесли 15 марта в базу данных сайта волонтерского центра "Миротворец".