Дело Савченко будет двигаться медленно и, если и дойдет до суда, то нескоро. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

"С одной стороны и Рубан, и, особенно, Савченко, - это люди, склонные к различного рода авантюрам. Савченко - это человек войны. Для нее война, не важно, в Ираке, на Донбассе, война против Путина или против Порошенко - это состояние души. Она хочет, готова воевать", - рассказал политолог.

"Дойдет ли дело до суда? Вопрос: когда? И чем это кончится. На этот вопрос пока ответа нет. Потому что есть даже дилемма: арестовать Савченко, задержать ее - это сделать из нее жертву. Юридически в этом будет необходимость, после всех выдвинутых обвинений. А вот политически - это создает определенные проблемы для нынешней власти, дополнительные проблемы. Скорее всего, это дело будет двигаться очень медленно и под деформированным влиянием предвыборной ситуации" - отметил Фесенко.

Читайте также, какие обвинения выдвинул Генпрокурор Надежде Савченко в Верховной Раде.