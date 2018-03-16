Ремонт украинских дорог, который был проведен в прошлом году, будут проверять группы, сформированные из различных ведомств. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

"Кожного року всі дороги, відремонтовані у попередньому році перевіряються. Цього року ця перевірка буде посилена і є пряме доручення прем'єр-міністра: будуть сформовані групи з декількох відомств, в тому числі і правоохоронних, буде виїзд на місця", - рассказал министр.

"Перевірятися будет не лише стан доріг, а і перевірка перевірок. Наскільки якісно перевірили, чи не було домовленостей. Ми нікому не віримо, ми контролюємо і кожна компанія, яка неякісно зробила свій шмат дороги - вона буде забов'язана в рамках цієї гарантії усунути дефекти", - подчеркнул Омелян.

Напомним, украинцы возмущены состоянием трассы Одесса-Киев.