Какой из законопроектов о ГБР народным избранникам стоит поддержать?

Кстати, поскольку законопроектов для ГБР в парламенте несколько - мы попросили самого Романа Трубу прокомментировать: какой из них народным избранникам стоит поддержать? И вот что директор Госбюро нам ответил.

"Законопроект, внесений групою народних депутатів та законопроект, внесений від уряду, - є тотожними. В абсолютній більшості норми є схожими. Проте, законопроект, внесений групою народних депутатів, більш ширше врегульовує норми, які нададуть змогу якнайшвидше сформувати та запрацювати державному бюро розслідувань. Державне бюро розслідувань знаходиться поза політикою. Ми не будемо вступати в жодні політичні дискусії. Зміни, які пропонуються, вони необхідні не лише директору чи його заступникам - вони необхідні суспільству", - говорит Роман Труба, директор Государственного бюро расследований Украины.