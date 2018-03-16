Кстати, стоит обратить внимание на один из моментов выступления Якова Смолия в Верховной Раде. Вдумайтесь - Смолий сказал, что запустить экономику в нашей стране просто не получится, пока депутаты не проголосуют за несколько законопроектов. И он даже их перечислил!

Интересно, правда? Выходит, что человек, которому теперь предстоит принимать главные финансовые решения в стране, легко и просто заявляет, что экономика у нас все еще на дне вот конкретно из-за депутатского саботажа.

"Звертаюся до вас, шановні народні депутати, підтримайте проекти законів, що допоможуть наповнити економіку кредитними коштами. Це проекти законів щодо відновлення кредитування, щодо діяльності з управління заборгованістю. В разі затвердження цих змін ми зможемо запустити економіку і повноцінне кредитування стане можливим вже в наступному році", - говорит Яков Смолий, глава Нацбанка Украины.

Стоит ли уточнять, что этих законопроектов у депутатов пока в планах нет? И может не быть еще несколько месяцев. А экономика? Ну, видимо, экономика опять подождет.

Любопытно, что и дипломатам приходится специально обращаться к Верховной Раде с просьбой проголосовать. За документ, без которого невозможна реформа дипломатической службы.

Причем, это не какой-то рядовой дипломат, а посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый. На своей странице в Фейсбуке он напомнил депутатам о реформе дипслужбы. И несмотря на это у коалиции не нашлось времени или просто желания, чтобы выполнить его просьбу.

Впрочем, первый вице-спикер Ирина Геращенко объяснила это тем, что вчерашний день в парламенте оказался уж слишком загруженным. И пообещала, что на следующей неделе - депутаты все-таки вернутся к законопроекту о дипслужбе, который просил поддержать Чалый. Но вот можно ли верить даже такому - публичному и конкретному обещанию?