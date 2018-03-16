Госбюро расследований: каким должно быть "украинское ФБР"? [ Редактировать ]
Госбюро расследований. Этот многострадальный украинский аналог американского ФБР, который не могут запустить в работу уже лет двадцать. Стоит поговорить о нем подробнее. Потому что Госбюро опять оставили без необходимых поправок! То есть по факту - Бюро просто не сможет полноценно заработать до конца этого года.
Еще в прошлом году после своего назначения Роман Труба - первый директор Бюро - попытался привлечь внимание политиков к изменению профильных законов. Для того, чтобы ГБР все-таки заработало. Ведь мало того что действующие нормы противоречат друг другу, так ещё и усложняют набор сотрудников в Бюро! Прошло уже четыре месяца, а воз и ныне там.
Почему эта тема действительно важна для Украины и что хотят изменить в законах для Госбюро - напомнит наша справка.
По американскому образцу, но в украинском исполнении. Государственное бюро расследований, которое окрестили отечественным ФБР - существует только на бумаге. Из-за депутатских проволочек. Парадокс, но государственный орган просто не может заработать по закону!
История создания бюро расследований - тянется уже 20 лет! Активизировалась - в 2012 - после принятия нового криминально-процессуального кодекса. Но затем - процесс опять заглох. До 2016 года - когда вступил в силу закон про ГБР.
Именно бюро должно вести досудебное следствие - вместо прокуратуры. В его компетенции - Вип-дела. Криминальные производства против Премьера, министров, руководителей государственных органов, генпрокурора, спикера парламента, антикоррупционеров, судей и правоохранителей.
На все про все нужен штат в полторы тысячи человек. Пока в бюро работает четыре. Вместе с директором - Романом Трубой. На этой неделе даже объявили конкурс на 219 должностей центрального аппарата - то есть на вакансии руководителей. А вот набрать оперативников - пока не могут.
На этой неделе в зал вынесли три законопроекта с поправками - технический, кабминовский и авторства депутатов.
В техническом - были уточнения по структуре бюро и его руководителям.
В правительственном - в число субъектов следствия внесли руководителя НАПК, судей Еонституционного суда и Высшего совета правосудия.
А в депутатском варианте, кроме всего прочего - хотели расширить полномочия ДБР, например - разрешить самостоятельную прослушку. Чтобы просто убрать коллизию из действующих законов. Например, закон о Госбюро относит этот орган к числу тех, которые могут заниматься оперативной работой, а вот закон об оперативно-розыскной деятельности - ни о каком таком Госбюро не говорит.
Но в итоге - провалили все три законопроекта. Отправили на доработку. И опять пообещали принять в ближайшее время. То есть возможно никогда.
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