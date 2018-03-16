Как Надежда Савченко прошла путь от героини до террориста? [ Редактировать ]
Ну а начнем с Нади Савченко. В прошлом - политзаключенной, а в будущем, возможно, просто заключенной. Вот уж чего от нее никто не ожидал, так это того, что она может попасть под суд еще и в Украине! После всего того, что с ней случилось в России. Да еще и по такому обвинению! Подготовка военного переворота, теракт в самом центре Киева, стрельба из минометов по Верховной Раде.
Как Савченко дошла до жизни такой и чем прокуроры подкрепляют обвинения против нее - напомнят мои коллеги.
Вот уж чего от нее никто не ожидал, так это того, что она может попасть под суд еще и в Украине! После всего того, что с ней случилось в России. Да еще и по такому обвинению! Подготовка военного переворота, теракт в самом центре Киева, стрельба из минометов по Верховной Раде.
Как Савченко дошла до жизни такой и чем прокуроры подкрепляют обвинения против нее - напомнят мои коллеги.
Ее освобождали из российской тюрьмы - всем миром!
"Наді волю, свободу Савченко. Мама плачет".
За пламенными выступлениями Нади в вышиванке в Ростове - следила вся страна.
В ее поддержку люди собирались на митинги. А политики на Савченко делали ставки. Президент заочно наградил пленницу орденом за мужество. А "Батькивщина" даже провела Надежду в Верховную Раду - первым номером в избирательном списке.
И вот она вернулась. 25 мая 2016. Неожиданно и резко.
"Дайте дорогу!".
И за эти два года - Надежда Савченко - из героини превратилась в одиозного политика. Прославилась скандальным законом Савченко. И не менее неоднозначными высказываниями. Ее обвиняют в коллаборационизме и подыгрывании врагу! А некоторые даже прямо называют агентом Кремля!
Но в последние две недели Надю просто уносит водоворот скандала! А началось все с Рубана. Офицера, бывшего переговорщика по обмену пленными.
Его поймали на том, что он якобы контрабандой вез оружие - с неподконтрольной территории. И обвинили в подготовке теракта.
"З мінометів планували розстріляти центральну частину місту Києва. І на запитання - там же люди, будинки мирних людей. Це нікого насправді не хвилює. Мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові. Йшлося про тисячі загиблих", - говорит Василий Грицак, глава СБУ.
На защиту Владимира Рубана - сразу встала Надежда Савченко. В СБУочень заинтересовались и ею. И даже вызвали на допрос, но Савченко оказалась... за границей. Вернулась. И сразу стала главной героиней новостей. Пока она общалась со следователями Службы безопасности в парламенте Юрий Луценко - с трибуны оглашал обвинение:
"У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України, особисто планувала, особисто вербувала, особисто розпродавала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому зал, знищивши бойовими гранатами дві ложі - урядову і посадову, мінометами обрушивши купол ВР і автоматами добиваючи тих, хто вижив", - говорит Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины.
По словам Генпрокурора, преступление Савченко - планировала вместе с Рубаном. Луценко призвал привлечь ее к уголовной ответственности. Лишить неприкосновенности и арестовать. Но сперва добро на это должен дать регламентный комитет, а потом депутаты. А пока - Надежду исключили из Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
"Я знаю, що зараз є багато військових, які мене чують, які абсолютно погоджуються з точкою зору, що військовий переворот в Україні - це досить очікувана і, напевно, досить правильна подія! Мені не страшно, як не було ніколи і не буде. За правду боротися, жити і помирати ніколи не страшно", - говорить Надежда Савченко, народный депутат Украины.
После СБУ Савченко пришла в Верховную Раду. Но ее вывели из зала - заподозрили, что у нее с собой гранаты и пистолет. Оружия, правда, не нашли. Но осадок - остался. А вот новый виток скандала - будет уже на следующей неделе. Ведь в четверг нардепы должны решить - депутатскую судьбу Надежды Савченко.
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