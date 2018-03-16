Итак, следующая пленарная неделя - может стать неделей Савченко. Ну, если представление о лишении неприкосновенности Савченко в Верховной Раде рассмотрят оперативно. Пока планируют ключевое голосование - на следующий четверг. И планы эти - могут осуществиться. Все-таки и единодушие по Савченко в коалиции есть. И сама коалиция как будто ожила! Пусть и ненадолго - всего лишь на один день.

На этой неделе депутаты из провластных фракций наконец-то решили не обманывать друг друга и проголосовали за кадровые вопросы. Месяцами обсуждали, как голосовать, в каком порядке и по какой процедуре, чтобы получился результат, и вот - собрали заветные 226.

Как это все получилось? И чего ждать после новых назначений? Знает моя коллега Екатерина Лысенко.

Почти год Национальный банк был обезглавлен, полномочия омбудсмена Валерии Лутковской истекли в апреле прошлого года, а счетная палата напоминала - бутафорию. Но вдруг все изменилось! В четверг - началась большая раздача портфелей.

"Депутатів так багато, що в залі скоро не буде вільних місць, будем стільці доставляти", - говорить Андрей Парубий, председатель Верховной Рады Украины.

Главные бои за должности велись между двумя фракциями коалиции - БПП, в составе которого депутаты-ударовцы, и "Народным фронтом".

"Поділили між собою - "Удар" - рахункову палату, омбудсмена - "Фронт змін", і національний банк - БПП, як на мене - це є политичний дерибан, це не є політична коаліція", - говорит Юрий Чижмарь, народный депутат, Радикальная партия.

"Насправди, питання що Валєри Пацкана, що Денісової - обговорювалось півроку, а той рік позиції - всіх були зрозумілі, насправді було питання процедури, і питання - давайте будемо відвертими - українська політика - це та політика, де ніхто нікому не вірить. Спочатку кожен своє, а далі твоє будемо вирішувати", - говорить Алексей Мушак, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

Две фракции заявляли о своей готовности поддержать кандидатов, но риск, что кто-то нарушит слово, сохранялся до последнего. Поэтому за очередность голосования бои развернулись куда более ожесточенные, нежели за само голосование.

"Народний фронт наполягає на іншому порядку - спочатку голосувати омбудсмена, рахункову палату, а після того переходити до голови Нацбанку. Наша позиція - спочатку за Смолія", - говорит Ирина Луценко, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

"Це було рішення фракції, яке підтримано більшістю голосів, пана Смолія на посаду голови Нацбанку. Але ще раз повторюю для ЗМІ, для тих, хто поширює численні фейки в кулуарах стосовно якихось торгів - парламент - не базар", - говорит Максим Бурбак, народный депутат, "Народный фронт".

"Явно не было доверия в коалиции, потому что они очень боялись, что одна из сторон друг дружку кинет, они четко, последовательно выстроили обмен рахунковой палаты, Нацбанка и омбудсмен", - говорит Николай Скорик, народный депутат, "Оппозиционный блок".

Но уже в полдень, похоже, недоверие оставили в кулуарах, а в зал вынесли - четкую последовательность.

"Перше Національний банк, друге уповноважений, третє - рахункова палата".

Депутатов под куполом - полный зал. И впервые за последние месяцы здесь пока еще глава Нацбанка Гонтарева.

"Нарешті після 10 місяців очікування я маю можливість доповісти Верховній Раді про результати моєї трирічної роботи на посаді голови Національного банку України. Я вважаю мою місію повністю виконаною тому що реформи зроблені", - говорит Валерия Гонтарева, бывший глава Национального банка Украины.

"За 10 місяців відпустки ви чудово виглядаєте. З чим я вас і вітаю. Нажаль, не так чудово виглядає гривня, за стабільність якої ви мали честь відповідати. На момент вашого призначення 19 червня 2014 року курс гривні до долара був 11,8. Сьогодні, коли ви звітуєте про свої успіхи - курс за 26 гривень, а бували моменти, коли доходило 30 із гаком. Це людей найбільше хвилює. Чи не обезцінюються їхні зарплати і пенсії, от щоб ви мали людям сказати", - говорит Олег Ляшко, народный депутат, Радикальная партия.

Гонтарева пришла просить не поддержки, а увольнения. Депутаты - согласились. Конституционным большинством проголосовали за отставку и принялись обсуждать нового главу Нацбанка.

"Рівень його освіти однозначно дозволяє здійснювати ефективне управління центробанком України", - говорит Ирина Луценко, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

"Наша мета незмінна збереження цінової і фінансової стабільності, сприяння економічному зростанню, інтеграція української фінансової системи до європейської", - говорит Яков Смолий, глава Национального банка Украины.

Хоть и не так единогласно, но депутаты все-таки усадили Смолия в кресло главного банкира.

"За, рішення прийняте! Вітаю вас, Яков Васильйович, бажаю Вам успіху".

Следующий на очереди - омбудсмен. По квотному дележу - должность отошла фронтовикам. И здесь главные дискуссии были, как голосовать - открыто или тайно.

"Я особисто вважаю, що голосування за уповноваженого повинно було відбуватись в закритому режимі, бюлетенями", - говорит Сергей Власенко, народный депутат, "Батькивщина".

"Я вважаю, що всі голосування в раді мають бути відкриті", - говорит Максим Бурбак, народный депутат, "Народный фронт".

В итоге - проголосовали в открытую:

"Ми виходимо з того, що всі люди створюються рівними, і наділені певними невідчуджуваними правами, і захищати їх права - наш обовязок, розраховую на вашу підтримку", - говорит Людмила Денисова, уполномоченный ВР по защите прав человека

280 голосов - за Денисову. Заготовленные цветы и поздравления. "Народный фронт" - потерял депутата, но в стране появился омбудсмен:

Дальше - третье голосование - за главу и членов Счетной палаты. Кандидат от БПП-Удара - Валерий Пацкан.

"Я обіцяю вам, шо новий орган буде звітувати у вас в парламенті, я обіцяю вам, що всі перевірки, які будуть проведені, будуть відзвітовані на цій трибуні, дякую за довіру і вітаю всіх членів рахункової палати з обранням", - говорит Валерий Пацкан, глава Счетной палаты Украины.

Так же быстро, и так же результативно - БПП лишился нардепа, зато страна получила действующую Счетную палату.

"Якщо б діюче керівництво країни дотримувалось європейських принципів - то рахункова палата мала б знаходитись під контролем опозиції, тому що це той інструмент, яким опозиція може контролювати владу через контроль використання державних фінансів", - говорит Николай Скорик, народный депутат, "Оппозиционный блок".

Почти все запланированные на эту неделю кадровые вопросы нардепы - утвердили. Но скоро уже следующая битва - за Центризбирком! А значит - и новые торги, и новая порция недоверия.