Не перестает удивлять "Нафтогаз"! Компания объявила торги почти на двести миллионов гривен. Звучит вроде бы нейтрально. Ну все-таки "Нафтогаз" - многомиллионные сделки и решения для них привычны. Но...

Судите сами. За эти деньги победитель торгов должен сделать для "Нафтогаза" фактически то, что по идее и должны делать его руководители!

Вот просто перечисление условий. Обеспечение эффективного управления проектом трансформации сфер деятельности группы "Нафтогаз". Поддержка в выборе подхода и операционных планов по оптимизации активов... Управление проектной интеграцией, рисками, качеством и сроками в процессе исполнения договора. Вот если все это должен делать победитель торгов за десятки миллионов гривен, то за что тогда получает свои деньги менеджмент компании? И деньги немаленькие!