Руководство "Нафтогаза" снова погрязло в многомиллионном скандале [ Редактировать ]
Не перестает удивлять "Нафтогаз"! Компания объявила торги почти на двести миллионов гривен. Звучит вроде бы нейтрально. Ну все-таки "Нафтогаз" - многомиллионные сделки и решения для них привычны. Но...
Судите сами. За эти деньги победитель торгов должен сделать для "Нафтогаза" фактически то, что по идее и должны делать его руководители!
Вот просто перечисление условий. Обеспечение эффективного управления проектом трансформации сфер деятельности группы "Нафтогаз". Поддержка в выборе подхода и операционных планов по оптимизации активов... Управление проектной интеграцией, рисками, качеством и сроками в процессе исполнения договора. Вот если все это должен делать победитель торгов за десятки миллионов гривен, то за что тогда получает свои деньги менеджмент компании? И деньги немаленькие!
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