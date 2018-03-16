Правоохранительная система Украины оказалась под угрозой коллапса [ Редактировать ]
Не впечатлила депутатов на этой неделе и угроза коллапса всей правоохранительной системы. То, о чем с редкой солидарностью говорят представители прокуратуры, полиции и новых антикоррупционных органов.
Уже сегодня вступили в силу принятые осенью новации в Уголовно-процессуальном законодательстве. Например - заработала государственная монополия на экспертизы.
Теперь все они должны проводится только в одном институте. Вдобавок к этому - даже чтобы формально установить причину смерти, придется обращаться к следственному судье за решением об экспертизе.
Следственные органы вынуждены будут работать с судами только, так сказать, по месту прописки. Вот в один лишь Шевченковский районный суд Киева должны будут теперь ходить сотни следователей полиции, Фискальной службы, СБУ - то есть всех органов, территориальные подразделения которых юридически зарегистрированы в этом районе столицы. Вот просто представьте себе эту очередь из следователей! И то же самое - и в остальных регионах!
Депутатам предлагали скорректировать эти и другие сложно выполнимые процессуальные нормы, но голосов под такое решение в зале не было.
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