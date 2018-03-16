Порошенко поблагодарил депутатов за избрание главы Нацбанка [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко официально представил нового главу Нацбанка. И хотя сотрудники уже хорошо знают Якова Смолия - все-таки он был исполняющим обязанности главы Банка почти год после заявления Валерии Гонтаревой об отставке, да и вообще имеет большой опыт работы в банковской системе - такая процедура обязательна. Важно было и еще раз подчеркнуть - реальная независимость НБУ должна быть одним из приоритетов государства.
"Я хочу полякувати паралменту, який в цих непростих умовах знайшов в собі сили з першого разу, скільки було? 247? 247 голосів на підтримку незалежності національного банку. І ми вже маєм вітання від наших іноземних країн пратнерів, бо це є значна ознака впенвеності, твердості, стабільності фінансово-банківської системи країни. Я був гордий за нашу країну. Можу наголосити, що ці чотири роки, майже чотири роки, можливо вперше в нашій історії, Нацбанк був по справжньому незалежним.
Ніхто з політиків - ні парламент, ні Уряд, ні президент, Валерія Олексіївна може це підтвердити, жодного разу "указуючим перстом" не давали команди або видавати рефінансування, або прибирати банк, або залишати банк, або встановлювати ставку, або робити якісь кроки по Фонду гарантування фізичних осіб. Хоча робив все для того, щоби підтримувати незалежність Національного банку. Ключова позиція, я впевнений в цьому, для будь-якого регулятора", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.
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