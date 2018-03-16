Торговая война США может ударить по металлургам Украины [ Редактировать ]
Еще одна задача для украинских дипломатов, решать которую нужно немедленно, это, как ни странно, Соединенные Штаты. Новые американские торговые пошлины против импорта стали и алюминия - угрожают экономикам по всему миру.
И что самое неприятное - больше других пострадают как раз союзники Америки, то есть страны Евросоюза. Хотя сам Трамп не раз говорил, что собирается ограничить, прежде всего, несправедливые, по его мнению - поставки из Китая.
Бьют эти пошлины и по украинским металлургам. Причем влияние - хитрое. Да, американский рынок металла - традиционный для Украины. И пусть доля на этом рынке у нас небольшая, а прямых убытков будет около ста миллионов долларов ежегодно, общее влияние - все равно окажется еще более ощутимым.
Если из Америки уйдет металл из стран ЕС и Турции, то логично, что эти поставки - могут вытеснить украинские и с других традиционных рынков. То есть сотней миллионов долларов потерь - дело точно не ограничится.
В Кабмине уже занялись этой темой. И надеются, что украинские поставки все-таки не попадут под ограничения Трампа. Причем по тем же причинам, что и поставки из Евросоюза. Все-таки Украина с Соединенными Штатами - тоже стратегические партнеры.
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