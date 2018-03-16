Кабмин начинает переводить льготы в денежную форму. На этой неделе - занялись льготами на проезд. И коснутся перемены не только городского транспорта, но и пригородных и междугородних маршрутов.

Теперь - вместо формальной возможности ездить бесплатно украинцы получат ежемесячные выплаты. И чтобы средств хватило всем, правительство обещает провести верификацию льготников.

"Хочу підкреслити, що ми прийняли рішення про монетизацію. Треба зробити верифікацію цих пільг і пільговики мають отримувати можливість для безкоштовного проїзду. Більше того, функціонування муніципального транспорту, а він належить весь муніципалітетам.

Це в компетенції і повноваження місцевих органів влади і законодавство сьогодні передбачає в тому числі фінансування місцевими бюджетами цих пільг. Але що потрібно зробити? Щоб не списували кошти на пільговиків? Треба верифікувати, і саме головне, якщо мова йде про монетизацію, щоб люди отримали коштами ті ресурси, які їм визначені", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Еще один финансовый вопрос - так называемые "теплые кредиты". Это правительственная программа энергоэффективности, которой смогут воспользоваться в этом году почти двести тысяч украинцев. Люди могут получить до 14 тысяч гривен на семью. Этими деньгами можно компенсировать расходы на утепление жилья.

"Ми сьогодні ухвалимо рішення про виділення 400 мільйонів гривень на забезепечення теплими кредитами. Якісна програма, добре працює, тобто ми допомогаємо людям реально змінювати своє відповідне обладнання і бути більш енергоефективними. Завдання для нас є абсолютно чітким. Ми маємо підвищити якість надання послуг, особливо те, що стосується там тепла, теплозабезпечення. Але з іншого боку маємо забезпечувати економіку, економію, економію. І ось такими інструментами ми теж допомагаємо це робити", - заявил Гройсман.

В ближайшие недели Кабмин рассмотрит и новую украинскую космическую программу. Об этом сегодня заявил Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Срок действия новой программы - пять лет. Среди основных задач - участие в международных проектах. За конкретное наполнение программы отвечает Государственное космическое агентство.