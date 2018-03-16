Временное эмбарго на импорт уже есть

Пообещали в Кабмине разобраться и с демпинговыми поставками в Украину минеральных удобрений из страны-агрессора. Временное эмбарго на импорт уже есть, а вот окончательное решение должно быть принято в следующую среду.

Еще с прошлого года запретить импорт российских удобрений от правительства требовали в парламенте. Ведь несмотря на принятые антидемпинговые пошлины, российские карбомид и аммиачная селитра - сотнями тысяч тонн поступают на наш рынок. А наши заводы из-за этого стоят.

"За три роки Україна купила в Росії хімічну продукцію на суму 550 миільйонів доларів це майже 15 мільярдів гривень - це ті кошти, які поїхали, профінансували нашого ворога, який організував війну на сході", - говорит Михаил Головко, народный депутат, внефракционный.

"В нас сьогодні зупиняються підприємства, сьогодні люди сотні тисяч сімей сидять без зарплати не можут нагодувати дітей, Володимир Борисович, я прошу зупинити поставку добрив з РФ і відновити роботу наших українських підприємств і нагодувати сім'ї які сьогодні голодують", - говорит Сергей Шахов, народный депутат, группа Воля народа.

Только с начала этого года из-за российской контрабанды бюджет недосчитался два миллиарда гривен. Разобраться с незаконными поставками еще на позапрошлом заседании Кабмина Владимир Гройсман поручил первому вице-премьеру Степану Кубиву. Но в Минэкономразвития лишь провели несколько заседаний комиссии.

А незаконный ввоз удобрений, по данным депутатов, за это время только увеличился на 100 тысяч тонн! Немедленно прекратить такую торговлю с агрессором призвал министр внутренних дел.

"Росія своїми підприємствами влаштовує демпінг і знищує по суті наше. Я вважаю, що ми повинні опертивно зараз зробити тимчасове ембарго і потім виробити рішення, я прошу це підтримати, це питання нє, це питання війни, нажаль", - говорит Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

Кабмин тут же ввел эмбарго.

"Мені потрібно щоб українці працювали. Прийняти зараз рішення про введення тимчасових обмежень. На наступний Кабмін внести введення антидемпінгових мит на ту продукцію яка демпінгує наше виробництво і знищує галузь", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Уже вечером на закрытой комиссии военный прокурор сообщил, что по данным правоохранителей основные поставщики российских минудобрений в Украину также активно торгуют с ДНР и ЛНР. После этого на правительственном комитете разработали новый список кодов - перечень российских удобрений, которые не временно, а постоянно запретят ввозить в страну. Окончательное решение теперь за Кабмином.

"Я вважаю якщо уряд прийме рішення - це буде правильне рішенні тому що під час війни мі не можемо купувати якісь російські міндобрива тим більше що Єврохім і інші російські хімпідприємства поставляють селітру на виробництво пороху, а потім Росія веде війну на Донбасі. Ця корупція зокрема в вищих державних коридорах має бути викорінена і питання нацбезпеки це найважливіше", - говорит Олег Осуховский, народный депутат, внефракционный.

"Якщо хтось не заболтає проблему, не знайдеться спеціаліст, який зайде до когось з великих начальників і не переконає то можемо розраховувати що на наступному тижні ми нарешті матимемо ембарго на ввоз російських аналогів міндобрив", - говорит Сергей Рудык, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

В попытке сорвать введение эмбарго народный депутат Олег Петренко сегодня обвинил замминистра экономразвития и торговли Украины Наталья Никольскую.

"Заступник міністра економіки микольська абсолютно послідовно на всіх заходах на цю тематику лобіює інтереси російських виробників мінеральних добрив що вона пропонує синхронізується з планами виробника мінеральних добрив країни-агресора. Є розуміння що російські гроші в міністерстві економіки ходять, а явним офіційним лобістом в цій ситуації виступає саме пані Микольська", - говорит Олег Петренко, народный депутат, внефракционный.

Доказать, если это не так, депутат предложил чиновнику в суде. Если чиновникам все же удастся сорвать расширение антидемпинговых пошлин и введение эмбарго на российские удобрение на следующем заседании в среду, нардепы обещают самостоятельно перекрывать поставки российской контрабанды в Украину - блокировать железнодорожные пути.