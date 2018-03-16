На этой неделе решали кадровые вопросы в правительстве. Появится ли уровень доверия и что ожидает экономику страны, рассказал глава Оппозиционного блока Юрий Бойко в эфире "Подробностей недели".

"Нацбанк должен выполнять две основные функции: быть независимым, поддерживать национальной валюты, с чем не справилось предыдущее руководство и кредитование реального сектора экономики", - сказал Бойко.

Также, фракция Оппозиционного блока будет поднимать важный вопрос о пересмотре бюджета.

"Невозможно строить государство за счет пенсионеров.Мы будем настаивать на снижении тарифов, вернуть выплаты, тем, кому нужна поддержка от государства. Это касается не только пенсионеров, но и всех социальных выплат.", - добавил он.

По его словам, правительство должно предоставить отчет.

"Не имеет права работать больше двух лет кабинет министров, не отчитавшись за свою работу и не показав, как будет развиваться экономика", - подчеркнул Бойко.

Напомним, "Оппоблок" требует пересмотреть распределение бюджетных средств.