С патриаршим визитом в Украину сегодня прибыл Католикос всех армян

С патриаршим визитом в Украину сегодня прибыл Католикос всех армян Гарегин Второй. Визит двухдневный - сначала Киев, потом Днепр. В украинской столице Католикос освятил фундамент строящегося кафедрального храма, а завтра в Днепре - освятит первую в городе армянскую церковь.

Присутствовал Гарегин Второй и на квартальной конференции Союза армян Украины. Глава Союза - Вилен Шатворян - наградил его орденом имени Григора Лусаворича. Кстати, Союз армян Украины признали самой эффективной диаспорской организацией. Ну, а Гарегин Второй наградил Шатворяна орденом святого Нерсеса Шнорали - прямо на строящейся площадке храма.

"Союз армян Украины наверное в мире единственная диаспорская организация, которая работает со всеми армянами посольство. Диаспора и наше духовенство - мы едины", - говорит Андраник Манукян, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Украине.

"У союза армян Украины есть два фонда. Один используется для строительства церквей, второй используется для вознаграждения студентов, которые хорошо учатся. Мы недавно ввели программу по оплате учебы студентов, которые достигли больших успехов. Достижения у нас большие, нас признали лучшей диаспорской организацией в мире", - говорит Вилен Шатворян, председатель союза армян Украины.

"Хочу поблагодарить союз армян Украины и в лице председателя Вилена Шатворяна, пожелать много плодов на таком трудном, но очень необходимом поприще для нашей общины, духовной национально культурной жизни. Большая благодарность нашим прихожанам в аспекте самоорганизации в таком необходимом для нас русле освящения церкви. И днепровская наша церковь она долгожданная, и в Киеве строится", - говорит глава украинской епархии Армянской апостольской церкви Маркос Оганесян.