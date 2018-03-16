Чего ждать Украине от нового госсекретаря США? [ Редактировать ]
А вот чего ждать Украине от нового госсекретаря США - Майка Помпео? Мы задали этот вопрос двум украинцам, которые хорошо понимают, как работают и дипломатия, и американская система.
Еще один важный вопрос - продолжит ли свою работу Курт Волкер? Все-таки он был назначен спецпредставителем США по Украине как раз прежним госсекретарем - Тиллерсоном. Давайте послушаем, что нам ответил на эти вопросы Константин Елисеев, замглавы Администрации президента Украины и неофициальный куратор внешней политики нашего государства:
"Ну, по-перше станом на сьогодні була лише номінація кандидатури Помпео на посаду державного секретаря Сполучених Штатів Америки. Ми очікуємо, що конгрес десь у квітні буде розглядати його кандидатуру. Але для нас дуже важливо - це послідовна і тверда підтримка всієї американської адміністрації позиції України у важливих питаннях відновлення суверенітету і територіальної цілісності.
І плюс ця підтримка посилюється двопартійною підтримкою збоку конгресу Сполучених Штатів. Тому я думаю, що новий держсекретар після затвердження буде цю політику продовжувати. Ми вітаємо дуже ефективну, професійну, і широкоформатну діяльність Курта Уолкера.
Дуже важливо, що він користується повагою і довірою з боку білого Дому і особисто президента Сполучених Штатів. Я особисто був присутній на переговорах президента Порошенка з президентом Трампом, на яких також був присутній і Курт Уолкер, який безпосередньо від президента Трампа отримував доручення і в контексті принесення миру на Донбас і в контексті ініціативи розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Тому ми будемо продовжувати співпрацювати з Куртом, і у нас з ними продовжується розвиватися активні, конструктивні контакти".
А вот ответ от Валентина Наливайченко, украинского политика, у которого отличные связи в Вашингтоне и который сейчас как раз находится в Соединенных Штатах. Итак, чего ждать от Майка Помпео?
"Я якраз був, коли був замінений державний секретар президентом Трампом. Ми зустрічалися з людьми, які якраз формулювали для нового державного секретаря перше питання порядку денного. І добре, що ми опинилися в цей час у Вашингтоні, тому що ви чули, і головне, що весь світ і Україна почула перші заяви вже нового державного секретаря і посла США ООН тут в Нью-Йорку. І ці заяви є дуже важливими щодо санкцій проти країни-агресора Росії. Позиція нового державного секретаря, він насправді є яструбом в команді президента Трампа. Є така, щоб розширювати санкції, не тільки продовжувати, але і розширювати. І новий державний секретар і люди, які керують зовнішньою політикою в Конгресі США, це ті люди, з якими нам треба працювати".
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