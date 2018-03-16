Порошенко посетил село Катериновка [ Редактировать ]
Недавно освобожденное село Катериновка Луганской области посетил сегодня президент Украины. Петр Порошенко назвал этот населенный пункт символом - символом мира, ведь освобождена была Катериновка без единого выстрела.
Глава государства пообщался с местными жителями. Конечно, главной темой было скорейшее установление мира и нормальной жизни на Донбассе.
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