Недавно освобожденное село Катериновка Луганской области посетил сегодня президент Украины. Петр Порошенко назвал этот населенный пункт символом - символом мира, ведь освобождена была Катериновка без единого выстрела.

Глава государства пообщался с местными жителями. Конечно, главной темой было скорейшее установление мира и нормальной жизни на Донбассе.