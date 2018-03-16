Президент объявил и о юридическом завершении Антитеррористической операции. Теперь этот формат будет изменен на Операцию объединенных сил. Уже назначен и командующий операцией. Им стал генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Я хочу зараз наголосити, що на цю посаду я прийняв рішення призначити генерал-лейтенанта Сергія Наєва. За час військової служби Сергій Іванович пройшов шлях від командира взводу до заступника начальника Генерального Штабу збройних сил України. Я бачив його на фронті, в АТО і переконаний, що йог рівень підготовки та досвід керівництва органами військового управління різного рівня дозволять йому якісно і відповідально здійснювати керівництво силами та засобами збройних сил України та інших військових формувань у відсічі та стримуванні Російської агресії проти України", - говорит Порошенко.