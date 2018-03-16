Ждал этого 30 лет: Александр Пономарев выступит на концерте Монсеррат Кабалье [ Редактировать ]
14 апреля во Дворце "Украина" в сопровождении симфонического оркестра Украины состоится юбилейный концерт Монсеррат Кабалье в честь ее 85-летия.
На одной сцене с Монсеррат Кабалье выступит ее дочь Монсеррат Марти, тенор Джорджи Галан, дирижер Рикардо Эстрада. А сегодня стало известно, что Александр Пономарев также примет участие в столь значимом концерте и исполнит свою долгожданную мечту.
"Ще коли я навчався у консерваторії, у мене була мрія – стояти на одній сцені і навіть заспівати разом із цієї великою, видатною співачкою. І от наразі моя мрія здійснилася! Що мені дуже приємно! Я запрошений і на день народження до Монсеррат, і в концерті братиму участь. Я дуже хочу заспівати, і заспіваю українську "Ніч яка місячна", тому що Монсеррат має зрозуміти всю красу і мелодійність української музики, українського мелосу, і, найголовніше, української мови. А ще заспіваю для неї звичну річ, італійською "Романс Неморіно" з опери Г. Доніцетті "Любовний напій", – поделился Александр Пономарев.
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