Хиллари Клинтон получила серьезную травму [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время визита в Индию серьезно травмировалась, передает Times of India.
Клинтон поскользнулась и упала на лестнице, повредив руку. Ее срочно госпитализировали.
Томография показала, что у Клинтон трещина запястья. Пострадавшей рекомендовали покой в течение нескольких дней и наложение эластичного бинта.
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