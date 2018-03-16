Бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время визита в Индию серьезно травмировалась, передает Times of India.

Клинтон поскользнулась и упала на лестнице, повредив руку. Ее срочно госпитализировали.

Томография показала, что у Клинтон трещина запястья. Пострадавшей рекомендовали покой в течение нескольких дней и наложение эластичного бинта.

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