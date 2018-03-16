Доступное жилье: архитекторы напечатали дом на 3D-принтере [ Редактировать ]
Сооснователь компании ICON Джейсон Баллард представил 3D-принтер Vulcan, с помощью которого можно напечатать жилой дом всего за $10 тысяч. Об этом пишет Buro 24\7.
"Это намного дешевле, чем стоит типичный американский дом. Принтер может напечатать дом площадью 243 квадратных метра. Это в два раза больше, чем предполагает планировка популярных сейчас малых домов, и всего на 20 квадратных метров меньше, чем средняя квартира в Нью-Йорке", - рассказал Баллард.
Он также отметил, что в будущем стоимость такого жилья планируют снизить до $4 тысяч.
Архитекторы добавили, что в таком доме есть гостиная, спальня, ванная комната и даже небольшое крыльцо. Пока технология находится на этапе тестирования. В скором времени разработчики планируют начать строительство таких домов в Сальвадоре, а затем и в США.
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