В Словакии возле станции Пезинок пассажирский поезд столкнулся с локомотивом, который стоял на месте, передает TASR.

После столкновения поезд сошел с рельсов.

В результате произошедшего пострадали 18 человек, трое из них получили тяжелые травмы. Среди пострадавших есть ребенок.

Правоохранители устанавливают причины аварии.

Ранее мы сообщали о гибели ребенка под колесами электропоезда.