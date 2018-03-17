В Словакии пассажирский поезд попал в аварию, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Словакии возле станции Пезинок пассажирский поезд столкнулся с локомотивом, который стоял на месте, передает TASR.
После столкновения поезд сошел с рельсов.
В результате произошедшего пострадали 18 человек, трое из них получили тяжелые травмы. Среди пострадавших есть ребенок.
Правоохранители устанавливают причины аварии.
Ранее мы сообщали о гибели ребенка под колесами электропоезда.
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