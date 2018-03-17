то смотря какой-либо фильм или сериал, в картине присутствует сцена, где герой читает книги. И мы часто думаем: "О! Нужно будет когда-то и мне эту книгу прочесть". Но, как правило, до конца фильма мы уже забываем и о сцене чтения, и о самой книге, соответственно.

Lifehacker рассказал о 5 книгах из самых популярных картин, которые обязательно нужно прочесть.

"Маленькие женщины", Луиза Олкотт и "Сияние", Стивен Кинг

В 13 эпизоде 3-го сезона сериала "Друзья" Рэйчел и Джоуи читают любимые книги друг друга. Джоуи советует подруге "Сияние" Стивена Кинга, как самую страшную книгу на свете, а Рэйчел же рекомендует Джоуи "Маленьких женщин", которая доводит его до слез.

О чем книги: "Маленькие женщины" - сентиментальная история о жизни четырех. История разворачивается во времена Гражданской войны, отец девочек воюет на фронте, а мать с головой погружена в заботы о доме. В такой непростой обстановке сестры Марч вынуждены расти и взрослеть, стойко преодолевая все сложности подросткового периода.

"Сияние" - культовый роман Стивена Кинга, заставляющий дрожать от страха уже не одно поколение читателей. Главный герой романа, Джек Торранс - бывший преподаватель и начинающий писатель, устраивается охранником в горный отель "Оверлук". Но в то время, когда Джек перебирается в отель со своей семьей, с ним начиют происходить странные и жуткие вещи.

"Сиддхартха", Герман Гессе

Фиона Галлагер из сериала "Бесстыдники" читает "Сиддхартху" Германа Гессе в 12 эпизоде 7 сезона. Эту книгу девушка находит в вещах своей погибшей матери-наркоманки.



О чем книга: история-притча о молодом брахмане по имени Сиддхартха, который пытается познать себя. Герой вместе с другом совершает паломничество к Будде, во время которого осознает истины, определяющие дальнейший ход его жизни.

"Алая буква", Натаниэль Готорн

Олив, главная героиня фильма "Отличница легкого поведения", всегда была примером для подражания, но всего одна нелепая случайность сильно не подпортила ее идеальную репутацию. Противостоять беспочвенным обвинениям Олив вдохновила главная героиня романа "Алая буква" Натаниэля Готорна - произведения, которое девушка как раз проходила в школе.



О чем книга: история о том, как из-за перипетий судьбы, неосторожного адюльтера и жестоких нравов Эстер Принн оказалась у позорного столба со своим незаконнорожденным ребенком.

"О мышах и людях", Джон Стейнбек

"О мышах и людях" - любимое произведение заядлого книголюба Сойера из сериала "Остаться в живых". Его он читает, находясь в тюрьме.



О чем книга: во времена Великой депрессии двое работяг скитаются под палящим калифорнийским солнцем в поисках заработка. Джордж - выносливый трудяга, Ленни - большой ребенок, умственно отсталый, но чертовски сильный. У них есть мечта - купить участок земли, завести свиней и кроликов, жить без забот и тревог. Вот только злобный хозяин фермы, на которого мужчины работают, ломает идеальные планы.

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