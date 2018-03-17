Палестинец на автомобиле врезался в израильских военных, есть жертвы Источник: EPA / UPG

На западном берегу Иордана палестинец на автомобиле въехал в группу израильских солдат, передает Deutsche Welle.

Трагедия, которую в Израиле назвали терактом, произошла возле поселения Мево Дотан.

Нападавший атаковал военных, когда те шли к блокпосту. В результате произошедшего погибли двое солдат, еще двое ранены.

Израильский генерал-майор Йоав Мордехай приказал в ответ на атаку отменить разрешения на работу в Израиле для всей семьи напавшего.

Накануне в Израиле взорвалась ракета, выпущенная из Сектора Газа.