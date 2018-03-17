Палестинец на автомобиле врезался в израильских военных, есть жертвы [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
На западном берегу Иордана палестинец на автомобиле въехал в группу израильских солдат, передает Deutsche Welle.
Трагедия, которую в Израиле назвали терактом, произошла возле поселения Мево Дотан.
Нападавший атаковал военных, когда те шли к блокпосту. В результате произошедшего погибли двое солдат, еще двое ранены.
Израильский генерал-майор Йоав Мордехай приказал в ответ на атаку отменить разрешения на работу в Израиле для всей семьи напавшего.
Накануне в Израиле взорвалась ракета, выпущенная из Сектора Газа.
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