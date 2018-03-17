Чем полезен чеснок: эксперты назвали поразительные свойства [ Редактировать ]
Чеснок - традиционная украинская пряность. Его подают и к борщу, и к салу. А еще у чеснока есть множество полезных и лечебных свойств, благодаря которым он просто незаменим.
Мы знаем чеснок как эффективное средство от простуды - он не оставляет инфекциям и микробам ни единого шанса. Это свойство настолько сильно, что чесок даже используют для естественной консервации мяса.
Исследования показали, что чеснок не только помогает справиться с простудой. Он снижает уровень холестерина, снижает давление и разжижает кровь, препятствует старению сосудов.
Чеснок укрепляет иммунитет и помогает избавиться от зубной боли.
Специфический сильный запах чесноку дают сернистые вещества. Однако, чтобы освежить дыхание после чеснока, попробуйте пожевать ломтик лимона или веточки петрушки, семена кардамона, корицу или прополоскать рот натуральным молоком.
Ранее мы рассказывали о полезных свойствах граната.
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