Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, после стремительного падения, снова вернулась к росту. За сутки биткоин вырос на 5%. Об этом сообщает Coinmarketcap.

Так, один биткоин стоит $8 549,99

Капитализация криптовалюты - $144,870,105,075.62



Ранее мы сообщали о росте мировых цен на нефть.