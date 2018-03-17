Биткоин: цена криптовалюты вернулась к росту [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, после стремительного падения, снова вернулась к росту. За сутки биткоин вырос на 5%. Об этом сообщает Coinmarketcap.
Так, один биткоин стоит $8 549,99
Капитализация криптовалюты - $144,870,105,075.62
Ранее мы сообщали о росте мировых цен на нефть.
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