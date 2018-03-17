Действия украинских правоохранителей похожи на плохое реалити-шоу - Оппоблок [ Редактировать ]
Оппозиционный блок не доволен работой правоохранителей.
Об этом заявил лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко в эфире телеканала "112 Украина" 16 марта.
"Неужели вы думаете, что тема Савченко всерьез волнует граждан Украины? Я убежден, что эта тема интересна максимум нескольким тысячам человек в стране – политикам, журналистам, а все остальные живут другой жизнью. В ситуации, когда украинцам не хватает денег на просто прожить, то как они обнищали - это больше волнует. Им абсолютно все равно, исключили депутата Савченко из Комитета или нет. Я недавно был в областях. Цены, тарифы пенсии и война – вот, о чем говорят люди. Людей волнует их собственная жизнь и чем завтра кормить семьи", – подчеркнул Юрий Бойко.
Он отметил, что понять, насколько серьезна вся эта ситуация с обвинениями в адрес Савченко можно будет только тогда, когда будут представлены соответствующие документы.
"Прежде, чем говорить какую-то информацию – посмотрите, как ведут себя правоохранители в Европе, они оперируют фактами. Перед тем, как пугать очередным терактом, надо хотя бы привлечь к ответственности тех, кто совершал теракты в прошлом, в частности тех, кто виновен в подрыве гранаты у Верховной Рады в 2015 году. Это же был типичный теракт. А сколько было расстрелов правоохранителей, убийств, взрывов и подрывов в центре Киева, а смертей журналистов? Посмотрите, что произошло в Словакии, когда убили журналиста и его жену – правительство ушло в отставку. А у нас убили, расстреляли, взорвали – и никого не привлекли к ответственности, очередную информацию вбрасывают и все. Это действительно плохое реалити-шоу", – сказал Юрий Бойко.
Напомним, Оппоблок требует отчет от правительства за два года работы.
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