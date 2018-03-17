Россия высылает 23 британских дипломата в ответ на действия Лондона [ Редактировать ]
РФ закрывает Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
В сообщении говорится, что 17 марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, которому передана нота о том, что в ответ на высылку 23 российских дипломатов из Лондона после отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, российской стороной в ответ приняты следующие решения.
Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве.
Отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
"Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", - говорится в сообщении.
Напомним, Великобритания выслала из страны 23 дипломатов России .
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