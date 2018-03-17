На всех маршрутах введено оперативное положение №2.

Об этом сообщает "Киевпастранс" на своей странице в Facebook.

В Киеве общественный транспорт курсирует с отклонением от графика из-за ухудшения погодных условий.

"Из-за погодных условий на всех маршрутах введено оперативное положение №2 - курсирование с отклонением от графика движения до 25 минут", - говорится в сообщении.

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