Лондон прокомментировал высылку своих дипломатов из России [ Редактировать ]
Реакция России на меры Великобритании в ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не меняет позиции Лондона по этому делу. Об этом сообщает Sky News.
"Ответ России не меняет обстоятельства дела - покушение на убийство двух человек на территории Британии, за которое несет ответственность Россия при отсутствии альтернативного заключения", - говорится в заявлении МИД Британии.
В нем подчеркивается также, что у Лондона "нет разногласий с народом России".
"Мы продолжаем считать, что разрыв диалога между нашими странами не в наших национальных интересах", - сообщает британский МИД.
Напомним, Россия высылает 23 британских дипломата в ответ на действия Лондона.
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