Реакция России на меры Великобритании в ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не меняет позиции Лондона по этому делу. Об этом сообщает Sky News.

"Ответ России не меняет обстоятельства дела - покушение на убийство двух человек на территории Британии, за которое несет ответственность Россия при отсутствии альтернативного заключения", - говорится в заявлении МИД Британии.

В нем подчеркивается также, что у Лондона "нет разногласий с народом России".

"Мы продолжаем считать, что разрыв диалога между нашими странами не в наших национальных интересах", - сообщает британский МИД.

Напомним, Россия высылает 23 британских дипломата в ответ на действия Лондона.