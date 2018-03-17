Во Львове жестоко убили мужчину [ Редактировать ]
Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями обнаружили недалеко от железнодорожного вокзала. По данному факту открыто уголовное производство. Об этом в субботу, 17 марта, сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
Около 22:30 часов, 16 марта, в Железнодорожный отдел полиции поступило сообщение о том, что недалеко от железнодорожного вокзала обнаружено тело мужчины без признаков жизни.
Следственно-оперативная группа, которая работала на месте, обнаружила на теле мужчины множественные ножевые ранения. По данному факту открыто уголовное производство.
Напомним, в Киеве на улице зарезали иностранца.
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