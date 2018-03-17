Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями обнаружили недалеко от железнодорожного вокзала. По данному факту открыто уголовное производство. Об этом в субботу, 17 марта, сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

Около 22:30 часов, 16 марта, в Железнодорожный отдел полиции поступило сообщение о том, что недалеко от железнодорожного вокзала обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Следственно-оперативная группа, которая работала на месте, обнаружила на теле мужчины множественные ножевые ранения. По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, в Киеве на улице зарезали иностранца.