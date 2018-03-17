Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы, заседание которого состоялось в Париже 16 марта, принял первое решение ПАСЕ относительно текущего финансового кризиса в организации.

Об этом сообщает пресс-служба Ассамблеи.

Депутаты на встрече в Париже решили вычеркнуть турецкий язык из числа рабочих языков Ассамблеи. В случае желания, Турция может самостоятельно, за свой счет обеспечить перевод пленарных и комитетских заседаний своим языком.

В ПАСЕ не уточняют, какую сумму это позволит сэкономить. Вместе с тем, отмечается, что это "первое из решений", которое направлено на экономию.

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